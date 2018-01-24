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  3. 24 Ocak 2018 23:45

PYD/PKK'dan alınan mevziler görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlediği alanlar böyle görüntülendi.

PYD/PKK'dan alınan mevziler görüntülendi
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlediği alanlardaki PYD/PKK mensuplarınca oluşturulan betonarme ve çukur mevziler görüntülendi.

Terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekatın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde ilerleyen komandolar, teröristlere ait bazı mevzileri de kontrol altına aldı. 

Teröristlerin kaçtığı mevziler görüntülendi. 

Görüntülerde, inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarme tünel mevzilerin yanı sıra toprağın kazılmasıyla oluşturulan yaklaşık 2 metre derinliğindeki mevziler dikkat çekti. 

Üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünel mevzilerde teröristlerin nöbet noktaları ve tünel içindeki yatakları da görüntülerde yer aldı. 

Komandoların demir kapılarla giriş yapılan mevzileri kontrol edişinin yansıdığı görüntülerden, alanda teröristin kalmadığı belirlendi. 

AA

pyd , mevzi , pkk , afrin
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