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  2. Güncel
  3. 06 Haziran 2017 19:48

Qatar Airways ile ilgili kritik açıklama

Yedi ülkenin ilişkilerini kestiği Katar, havayolu şirketiyle ilgili açıklama yaptı.

Qatar Airways ile ilgili kritik açıklama
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Yedi ülkenin diplomatik ilişkilerini kestiği Katar'ın havayolu şirketi Qatar Airways uçuşları ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Qatar Airways uçuşları, hava yolumuzun uçuşlarının kısıtlandığı dört ülke haricinde hiçbir sorun yaşanmadan devam etmektedir" denildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamanın devamında "Bu kısıtlamalara yanıt olarak, Qatar Airways Suudi Arabistan’daki tüm yolcularına yardımcı olmak amacıyla bugün saat 16:00, 22:00 ve 23:00’de Cidde’den Muskat’a 3 ayrı charter seferi düzenlemiştir. Bu uçuşların tüm detayları Qatar Airways Travel Alert sayfamızda mevcuttur. Doha’da olup Suudi Arabistan’a uçamayan tüm yolcularımız için alternatif seyahat düzenlemeleri yapılmaktadır.

Qatar Airways’de, yolcularımız bizim en birincil önceliğimizdir ve yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tamamladıklarından emin olmaya devam edeceğiz" denildi.

qatar airways , katar