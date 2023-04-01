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Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili hangi günlere denk geliyor?

Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili hangi günlere denk geliyor?
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan Bayramı merak edilen konular arasında yerini almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

İslam alemi için yılın en önemli ayı olan Ramazan 23 Mart Perşembe günü tutulan ilk oruçla başladı. 21 Nisan tarihinde de sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kameri ay hesaplamalarına göre şevval ayının hilali, Ramazan'ın 29. günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Ramazan ayı ile birlikte Ramazan Bayramı merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte bayram tatili tarihleri...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

Bu sene Ramazan Bayramı arifesi 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Arife günü yarım gün tatil. Bayramın birinci günü ise 21 Nisan Cuma günü. Buna göre; Ramazan Bayramı tatili hafta sonuyla birlikte 3.5 gün olacak. 

Ramazan Bayramı Arifesi: 20 Nisan 2023 Perşembe 

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi  

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar       

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