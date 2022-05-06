Rambo Okan yine rahat durmadı! Köprüdeki bayrağı indirmeye çalıştığı anlar kamerada
Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını Rambo Okan'ın indirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.
Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda şampiyon olmayı 30 Nisan Cumartesi günü garantileyen Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. 'Rambo Okan' lakaplı Okan G. Trabzonspor bayrağının köprü korkuluklarına bağlanan iplerini bıçakla keserek indirmeye çalıştı. Gözaltına alınan Okan G., Trabzonspor bayrağının iplerini kestiğini itiraf etti. G. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Rambo Okan'ın bayrağın iplerini bıçakla keserek indirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DHA
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