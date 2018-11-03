Rengarenk saçlarla ihracat yapıyor

İzmir'de kuaförlük yaparken kaynak saç ve peruk işinde uzmanlaşan girişimci, ithal ettiği doğal saçları işleyerek boyadıktan sonra Avrupaülkeleri ve ABD'ye satıyor. Girişimci Kemal İnci "Artık 68 yaşındayım, bugüne kadar kazandığım tüm parayı saça yatırdım. 2019'da Miami'de de bir dükkanım olsun istiyorum" dedi.

Çin, Vietnam ve Özbekistan'dan ithal ettiği saçları işleyerek ABD ve Avrupa ülkelerine ihraç eden İzmirli girişimci, ABD'nin Miami kentinde dükkan açmaya hazırlanıyor.

Çiftçi bir babanın oğlu olarak 68 yıl önce Isparta'da doğan Kemal İnci, çocukluğunda başladığı kuaförlüğünü geliştirdi, her renk, boy ve kalitede saçlara hayat veren bir zanaatkara dönüştü.

Kaynak saç ve peruk işinde uzmanlaşarak saç ithal etmeye başlayan İnci, yıkayıp şekil vererek renk renk boyadığı saçları Almanya, İsviçre ve ABD'ye ihraç etmeye başladı.

Türkiye'de de saçı zarar görmüş kadınlara hizmet eden İnci, ABD pazarından gelen talebe yanıt verebilmek için Miami'de dükkan açmak üzere girişimde bulundu.

Kemal İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal saçların daha fazla talep görmesi nedeniyle dünya genelinde canlı bir pazarın bulunduğunu, saç işleme konusundaki yetenekleriyle gelişmiş ülke pazarlarına girmekte zorluk yaşamadıklarını ifade etti.

İthal ettikleri saçları boylarına göre ayırdıklarını, boylarına göre farklı ürünlerde kullandıklarını, kaynak olacak saçları ise boyadıklarını anlatan İnci, sadece saçlarını uzatmak isteyen ya da rengini değiştirmek isteyen kadınlara değil, hastalık veya kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybedenlere de hizmet verdiklerini belirtti.

Platin saç modası

İnci, hem yurt dışında hem de Türkiye'de en çok satılan saç renginin "platin" gibi açık tonlar olduğunu, çünkü bu renge ulaşmaya çalışan kadınların saçlarının kullanılan ürünler nedeniyle yanabildiğini söyledi.

Avrupa ve ABD'ye en kötü dönemlerde bile aylık 15-20 bin dolarlık saç gönderdiğini dile getiren İnci, ilerleyen yaşına rağmen dünyayı gezmekten, mesleğindeki yenilikleri takip etmekten hiç vazgeçmediğini anlattı.

Özellikle ABD'deki trendleri yakından takip ettiğini, turizmiyle ünlü Miami kentinde bir dükkan açmak için çalışma yaptığını dile getiren İnci, "Artık 68 yaşındayım, bugüne kadar kazandığım tüm parayı saça yatırdım. 2019'da Miami'de de bir dükkanım olsun istiyorum. Oğlumla çalışmaya başladık. Orada açacağımız şubeyle işimizi farklı bir boyuta taşıyabileceğimizi düşünüyorum." dedi.