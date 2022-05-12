Reuters duyurdu: İşte bankacıların dolar kuru tahminleri

Dolar kuru Türk Lirası karşısında kurulan barajı yıkıp yeniden yükselişe geçerken, bankacıların dolar kuru için tahminleri de belli oldu.

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu beş işlemciden dördü dolar/TL'deki yeni bandı 15-15.5 olarak tahmin ederken bir bankacı ise 15.5-16 bandını öngördü. Bankacılar önümüzdeki haftalarda yeni fiyatlama gerektirecek bir gelişme olmaması halinde bandın daha net seçilebileceğine dikkat çekiyor.

Bankacılar mevcut kur politikasının Merkez Bankası'nın negatif rezervleri ile sürdürülebilirliğini sağlamak için TL'nin dolar karşısındaki 5 gündür devam eden değer kaybını bir "gereklilik" olarak görüyorlar.

Son dönemde küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası faiz artışları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kaynaklı satış baskısı kuvvetlenmiş durumda. Her ne kadar küresel satışlar yavaşlasa da ABD'de S&P endeksi bu yıl yüzde 16 Nasdaq yüzde 26 değer kaybetmiş oldu. Dolar endeksi ise 20 yılın zirvesine yakın seyrini sürdürüyor.

Öte yandan TCMB ve BDDK koordineli olarak bankalara kurumsal döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu saat 1000-1600 saatleri arasında gerçekleştirilmesini istedi. Konuya yakın bir kaynak uygulama ile, likiditenin düşük olduğu saatlerde TL'deki oynaklığın azaltılmasının amaçlandığını kaydetti.

Geçen hafta resmi tatil nedeniyle sadece iki gün işlem gören dolar/TL 14.75 seviyesinden başlayan yükselişini en yüksek 15.38'e kadar sürdürdü. Kur bu sabah ise saat 08.50'de 15.3250/15.3480 seviyesinde.

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40'ını ve KKM uygulmasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor. Aradaki fark kurda hükümetin tanımıyla "istikrar" için kullanılıyor. TCMB resmi olarak kurdaki müdahalelerini kabul etmezken hareketleri dalgalı kur rejimi olarak yorumluyor.

Artan enerji maliyetlerinin de etkisiyle Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu döviz finansman miktarı her geçen gün artarken Türkiye'nin enerji ithalatının neredeyse tamamı TCMB'nin rezervlerinden karşılanıyor. Bankanın swap hariç eksi 47 milyar dolarlık rezervi bulunuyor.