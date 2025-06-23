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RTÜK, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı için harekete geçti

RTÜK, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı için harekete geçti
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ''Cumhurbaşkanı'nı tehdit'' suçundan tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında lisans başvuru yapılması için yasal uyarı sürecinin başladığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda, Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla Üst Kurulumuzun yaptığı tebligat arasında bağ kuran yorumlar üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Altaylı'nın izinsiz internet yayını yaptığı YouTube kanalı hakkında lisans başvurusu yapılması için yasal uyarı süreci başlatılmıştır" dedi.

'RUTİN PROSEDÜR'

Şahin, "Bu işlem, daha önce benzer durumlarda da uygulanan rutin bir idari prosedürdür. Kararın alınmasından duyurulmasına kadar geçen süreç; Üst Kurul Üyelerinin ıslak imzalarının tamamlanması, EBYS aktarımı ve birim içi onay aşamalarından oluşmakta olup, adli gelişmelerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu sürecin tüm detayları, 23 Haziran 2025 tarihli RTÜK duyurusunda açıkça yer almaktadır: https://rtuk.gov.tr/duyuru/5030" ifadelerini kullandı. 

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DHA

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Etiketler RTÜK Ebubekir Şahin fatih altaylı Youtube
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