Rusya her yerde arıyordu... Bakın nerede yakalandı !

DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Rusya uyruklu Rashid Enikeev ve beraberindeki 6 kişi Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla yakalandı.

Rusya tarafından dünya çapında aranan Rusya uyruklu Rashid Enikeev ve beraberindeki 6 kişi Kayseri'de yakalandı. Enikeev'in daha önce yakalanan ve örgütün göç ve lojistik lomitesi sorumlusu Abu Jafar ile bağlantılı olduğu belirlendi. Yakalananlar arasında Rus uyruklu Elena Rakhmanova ve Sümeyye Seyh Muhammed adlı iki kadının yanı sıra Abu Jafar'ın akrabaları ve kardeşleri de var.

Yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli simkartlar ele geçirildi. Enikeev'in örgüt üyelerinde özel haberleşme sistemleri ile iletişim kurduğu belirlendi.

Zanlılar savcılığa sevkedildi.