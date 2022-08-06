Sadettin Saran'dan Uzunköprü'ye çok özel ziyaret

İş insanı Sadettin Saran, Trakya'nın tek kadın Belediye Başkanı olan Özlem Becan'ın davetiyle gittiği Uzunköprü'de Çorlu tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in adını taşıyan Oğuz Arda Sel Futbol Akademisi'ni ve 8 Temmuz Adalet Anıtı’nı ziyaret etti.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan spor ve eğitim dostu, iş insanı Sadettin Saran'ı Uzunköprü'de ağırladı.

Sporsever iş insanı ve eğitim gönüllüsü Sadettin Saran; Belediye Başkanı Özlem Becan’ın daveti üzerine ilçede bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Sadettin Saran ve beraberindeki heyetin, Uzunköprü ziyaretlerindeki ilk durağı Uzunköprü Belediyesi oldu. Heyet daha sonra belediye Çocuk Gündüz Bakımevi’ni, Oğuz Arda Sel Futbol Akademisi’ni, 8 Temmuz Adalet Anıtı’nı ve restorasyonu devam eden Tarihi Uzunköprü’yü ziyaret ettiler.

Saran, Belediye Başkanı Özlem Becan’ın konuğu olarak geldiği Uzunköprü’deki ziyaretlerinde Oğuz Arda Sel Futbol Akademi'yi de ziyaret etti.

Sadettin Saran’ı burada akademi öğrencisi sporcular karşıladı. Burada Uzunköprülü genç sporcularla buluşan Sadettin Saran’a Uzunköprüspor Kulübü tarafından ‘22 SARAN’ yazılı Uzunköprüspor forması hediye edildi.

Çorlu tren kazasında yaşamını yitirenlerin aileleri ile Uzunköprü belediyesi 8 Temmuz Adalet Anıtı’nda buluşan Sadettin Saran Belediye Başkanı Özlem Becan ve yakınlarını kaybeden aileler ile birlikte anıta karanfil bırakarak acılarını paylaştı.

Belediye başkanı Özlem Becan, Sadettin Saran ve beraberindeki heyet ile restorasyonu devam eden tarihi Uzunköprü’yü de ziyaret ettiler.

Restorasyon ve çalışmalar hakkında bilgiler alan heyete ayrıca Belediye başkanı Özlem Becan tarafından asırlara tanıklık eden Uzunköprü’nün tarihi hakkında da bilgiler verildi.

Uzunköprü’nün meşhur köftecilerinden Köfteci Niyazi’yi de ziyaret eden heyet, burada ünlü Uzunköprü köftesinin tadına baktı. Sporsever iş insanı ve eğitim gönüllüsü Sadettin Saran’a , Belediye Başkanı Özlem Becan tarafından Uzunköprülü kadınların el emeği ürünlerinden Edirnekâri eserleri, ilçenin tarihi eserlerinin yer aldığı çiniler ve Uzunköprü’nün meşhur peynirlerinden de hediye edildi.