  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte Türkiye'de aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte Türkiye'de aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte Türkiye'de aşılamada son durum

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 246 bin 861'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 664 bin 318, ikinci doz aşı 12 milyon 582 bin 543 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 246 bin 861 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 784 bin 378, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 997 bin 880 ve toplamda 4 milyon 782 bin 258, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 363 bin 544, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 55 bin 886 ve toplamda 2 milyon 419 bin 430, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 117 bin 666, ikinci doz aşı sayısı 875 bin 458 ve toplamda 1 milyon 993 bin 124 doz olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatin korona tablosu açıklandı: Vaka sayısında dikkat çeken artışSon 24 saatin korona tablosu açıklandı: Vaka sayısında dikkat çeken artışGüncel

 

Etiketler sağlık bakanlığı aşılama aşılamada son durum korona
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sedat Peker fitili ateşledi; savcılık düğmeye bastı!
Kendisini döve döve bu hale getiren eşini öldürmüştü, güzel haber geldi
Bakan Soylu ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek 15 Temmuz iddiası
Yüklü miras iddiaları sonrası yeni işiyle şaşırttı!
Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı
İşte Erdoğan'ın Süleyman Soylu yerine getirmeyi düşündüğü isim
DSÖ, Çin aşısı Sinovac için kararını verdi
Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: ''Uzaylılar'' dünyaya indi!
93 kilo veren Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımıyla olay oldu
Tam 22 yaş yaş farkı bahane, aşk şahane...