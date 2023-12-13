Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı

Sağlık Bakanlığı, Haziran ayında "son kez uzatıldığı" açıklanan sağlık raporlarının geçerlilik süreleri bir kez daha uzatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sağlık raporlarının geçerlilik süresine ilişkin önemli bir duyuruda bulundu.

Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle, engelliler için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulamasında geçerlilik süresi; raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşanmaması amacı ile 31 Aralık 2023 tarihine uzatılmıştı.

Bakanlık aldığı kararla bu süreyi 30.06. 2024 olarak belirledi.

İşte Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yazı aşağıda ve ekte bilgilerinize sunulmuştur. SGK tarafından yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır.

"COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında salgın sürecinin başlangıcından itibaren Bakanlığımızca çeşitli tedbirler ortaya konulmuş, sağlık raporlarına ilişkin nihai olarak da 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31.12.2023 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi ilgi yazımız ile duyurulmuştur.

Gelinen noktada, yenilenmemiş/yenilenmesi gereken rapor sayılarının hala ciddi düzeyde olduğu gözlemlenmiş olup rapor yenileme taleplerine bağlı olarak sağlık hizmet sunucularında yaşanan yoğunluğun azaltılması ve mevsim koşullarına bağlı olarak artan sağlık hizmeti talebinin karşılanmasının öncelenmesi amacıyla, raporlara ilişkin tedbirlerin aşağıdaki şekilde uygulanmaya devam olunması gerekli bulunmuştur.

1-Geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının 30.06.2024 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesinin,

2-Usulüne uygun olarak yapılan her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanmasının,

3-Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesinin,

uygun olacağı değerlendirilmiştir.

30.06.2024 tarihinden sonraki süreçte mağduriyet oluşmaması ve sağlık hizmet sunucularında raporların yenilenmesine bağlı yoğunluğa sebebiyet verilmemesi için, sağlık raporuna bağlı hak ve hizmetlerden yararlananlara, hak ve hizmet sağlayıcı Kurumlar tarafından bu tarihe kadar raporlarını yeniletmeleri gerektiğinin hatırlatılması, yukarıda belirtilen hususlarda kurumlar arası iş birliğinin sağlanarak gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.