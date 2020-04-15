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  3. 15 Nisan 2020 21:51

Sağlık'ta Şiddet Yasası Meclis'ten geçti

Sağlıkta şiddetein önlenmesine yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında artırıldı.

Sağlık'ta Şiddet Yasası Meclis'ten geçti
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Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı. Buna göre, Şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek, cezalar ertelenmeyecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet yasası ile ilgili milletvekillerine çağrı yapmış "Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin" demişti.

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şiddet , meclis , sağlık , yasa
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