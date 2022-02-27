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Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Özdil'e: Kalemini insanlık ve barış için oynat

Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Özdil'e: Kalemini insanlık ve barış için oynat

Şahan Gökbakar, Vladimir Zelenskiy'nin komedyenlikten Ukrayna Devlet Başkanlığı'na geçişini anlatan Yılmaz Özdil'e eleştirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, dün kaleme aldığı yazısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin komedyenlik geçmişine dikkat çekerek “Ukrayna halkı yazık etti Ukrayna'ya” ifadelerini kullandı.

Daha önce Zelenskiy için destek paylaşımında bulunan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda isim vermeden Özdil’e tepki gösterdi.

“Köşe yazarı abi, bırak artık şu ‘Komedyen, devlet başkanı oldu, ülkeye yazık etti!’ söylemlerini” diyen Gökbakar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Masum insanlar ölmesin' de.

'Özgür bir ülke işgal edilemez' de.

'Batsın bu kaypak zihniyetiniz' de.

'Savaşa hayır, savaş kötüdür' de. Kalemini insanlık ve barış için oynat."

Yılmaz Özdil'in yazısının tamamı için tıklayın...

Etiketler yılmaz özdil şahan gökbakar
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