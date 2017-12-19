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  3. 19 Aralık 2017 21:07

Sahte MİT ve polis kimlik kartları ele geçirildi

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda sahte MİT ve polis kimlik kartları ele geçirildi.

Sahte MİT ve polis kimlik kartları ele geçirildi
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İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda , sahte MİT ve polis kimlik kartları, araç tescil belgeleri, çeşitli üniversitelere ait lisans diplomaları, avukatlara ait baro kartları ve sarı basın kartları ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma ekipleri, bazı kişilerin İstanbul'da terör örgütü mensupları başta olmak üzere hakkında arama kararı bulunan kişiler için sahte belge düzenlediği bilgisine ulaştı. Fatih ve Gaziosmanpaşa'da matbaa olarak kullanılan 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, D.H.K, ve K.I gözaltına alınırken yapılan aramada  sahte düzenlenen MİT ve polis kimlik kartları, araç tescil belgeleri, çeşitli üniversitelere ait lisans diplomaları, avukatlara ait baro kimlik kartları, sarı basın kartları, mesleki yeterlilik belgeleri, sağlık raporları, silah taşıma ruhsatları, tapu senetleri, vergi levhaları, elektrik ile su faturaları ve yeni ehliyet kartları ele geçirildi.

Sahte belgelerin bin lira ile 50 bin lira arasında değişen fiyatlardan satıldığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden D.H.K. ve K.I, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

mit , polis , kimlik , sahte
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