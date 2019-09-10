Şair Müşür Kaya Canpolat yaşamını yitirdi

“Sevgi Halleri” ve “Düşünceden İçeri” adlı iki şiir kitabı da olan Canpolat bugüne kadar aralarında Can Yücel, Yaşar Kemal, A. Kadir, Rıfat Ilgaz, Dağlarca ve Kemal Özer’in olduğu pek çok edebiyatçının da avukatlığını yaptı.

Canpolat için, meslektaşı avukat ve gazeteci Yasemin Arpa tarafından “Hayatını Kazanan Avukat Müşür Kaya Canpolat” adlı bir kitap ve belgesel hazırlanmıştı. Kitapta Canpolat ile yapılan bir söyleşi, hakkında yazılan yazılar, şiirleri, yazıları ve bir fotoğraf albümü yer alıyor.