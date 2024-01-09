Şair Süreyya Berfe yaşamını yitirdi

Şair Süreyya Berfe, 81 yaşında İzmir'de kaldığı bakımevinde hayatını kaybetti.

Urla'da bir bakımevinde yaşayan ve uzun süredir organ yetmezliğiyle mücadele eden Berfe, yarın ikindi vaktinde Urla Zeytinalanı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedilecek.

SÜREYYA BERFE KİMDİR?

1943'te İstanbul'da doğdu. Asıl ismi Süreyya Kanıpak. 1960'ta Çanakkale Lisesi'ni bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim gördü. İstanbul'da yayınevlerinde, reklam şirkelerinde çalıştı. Metin yazarlığı yaptı. İlk şiirleri 1962'de Yön dergisinde çıkan Süreyya Berfe, 1966'da Kasaba adlı şiiriyle Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kültür Yarışması birincilik ödülünü aldı. İlk kitabı Gün Ola Fikir Kulüpleri Federasyonu tarafından basılırken, 1960 Kuşağı olarak anılan İsmet Özel, Refik Durbaş, Ataol Behramoğlu, Egemen Berköz gibi şairler arasında yer aldı.