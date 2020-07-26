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  3. 26 Temmuz 2020 13:17

Saldırı girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki görevli komandoların saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" notuyla Barış Pınarı bölgesinde görevli komandolar tarafından tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirilme görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, saldırı girişiminde bulunan teröristlerin tespit edildiği andan etkisiz hale getirildikleri ana kadar operasyon detayları anbean yer aldı.

İHA

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