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Samsun'da ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Samsun'da ruhsatsız tüfekler ele geçirildi
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Samsun Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Samsun Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Ş.Ö. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet 8 mm kuru sıkı tabanca, 30 adet 8 mm kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

Etiketler ruhsatsız tüfek samsun
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