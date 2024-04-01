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Sanatçı Hilal Özdemir muhtar oldu

Sanatçı Hilal Özdemir muhtar oldu
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Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nde katıldığı seçimlerde seçilerek muhtar oldu.

Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu duyurmuştu. Özdemir, "Saygıdeğer Suadiye Mahallesi sakinleri. Siz, beni 30 yıldır sanatçı kimliğimle, Hilal Özdemir olarak tanıdınız. Uzun yıllar televizyon kanallarından evlerinize misafir ettiniz. Şimdi ise güzel mahallemize vizyon sahibi tam bir Cumhuriyet kadını olarak muhtar adayıyım. Profesyonel iş hayatım sırasında sosyal sorumluluk projelerinin hep içinde oldum, bu projeler nezdinde ve sanat hayatımda birçok ödül aldım" ifadelerini kullanmıştı.

 "HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Sanatçı, 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimler sonrasında muhtar seçildiğini açıkladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla. Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."

Etiketler muhtar türk Hilal Özdemir
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