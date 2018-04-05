Şapkayı attı araba gitti !

Mersin Tarsus ilçesinde şapkasını arabasının açık camından içeri atan tamir ustasının arabası kayarak, geri geri gitti. Koşarak arabasını durduran tamirci şaşkınlık yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesindeki iş yerinin önüne arabasını park eden araba tamir ustası Salih Doğru (45) çalışmaya başladı. Şapkasını çıkarıp, arabasının açık camından içeri atan tamircinin arabasının el freni boşa düştü, arkasını dönüp giden tamirci arabasının kayarak yola doğru hareketlendiğini görünce koşarak, direksiyonun başına geçip arabasını durdu.

Arabasının el frenini çektiğini belirten tamirci Salih Doğru, 10 gramlık şapkanın ağırlığıyla 900 kiloluk arabanın hareket etmesine anlam veremediğini söyledi. Doğru, "Dışarıdan geldim arabamı dükkanın önüne park ettim. Dükkanda çalışmaya başladım. Çalışırken kullandığım şapkam vardı arabanın içerisine fırlattım, döndüm arkama bir baktım araba gidiyor. Bende anlamadım nasıl olduğunu koştum arabaya yetiştim bir kazaya sebebiyet vermeden nihayet önledik aldık arabamızı sağ salim" dedi.