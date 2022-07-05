Sarallar operasyonunad ünlü isimler emniyete çağrıldı

Dün gerçekleştirilen Sarallar çetesi operasyonunda gözaltına alınan 119 kişinin gözaltı süresinin uzatılması talep edilirken ünlü isimlerin de emniyete çağrıldığı öğrenildi.

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler emniyete çağrıldı. Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin'in olduğu öğrenildi.

Sarallar grubuna dün sabah bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş ve 119 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda gözaltına alınan 119 şüpheli için ikinci kez uzatma talep edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirilmişti.