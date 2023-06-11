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Sarallar suç örgütü lideri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Sarallar suç örgütü lideri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
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Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütünün firari lideri İstanbul Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalandı.

Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süreden beri aranan ve yurt dışına firar ettiği anlaşılan çıkar amaçlı suç ağının lideri A.S.’ın, Belçika’dan Türkiye’ye dönüş yapacağı bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. 169 sanıklı davada, aralarında iş insanı Erdal Acar’ın da bulunduğu soruşturma dosyasının kilit ismi olarak aranan A.S.’ın, bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’den İstanbul Havalimanı’nda yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındığı belirtildi.

Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminalinde polis tarafından gözaltına alınan A.S., ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, ilerleyen süreçte savcılığa çıkarılması bekleniyor.

İHA

Etiketler Sarallar gözaltı lider istanbul havalimanı
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