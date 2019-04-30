  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Nisan 2019 09:48

Sarp Sınır Kapısı'nda 6.5 milyon TL'lik operasyon

Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 6 milyon 500 bin lira değerinde 627 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM