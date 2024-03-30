Seçim günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 31 Mart seçim gününde yurt genelinde bahar havası etkili olacak.

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamada 31 Mart Pazar günü yurtta bahar havası etkili olacak.

İstanbul’da 31 Mart Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklıkların 10 - 19 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Ankara’da soğuk hava geride kalırken termometreler 24 dereceyi gösterecek.

İzmir’de ise sıcaklıkların 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Diğer illerde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

Kayseri: Az bulutlu ve açık, en düşük 8, en yüksek 23 derece,

Antalya: Az bulutlu ve açık, en düşük 15, en yüksek 26 derece,

Erzurum: Az bulutlu, en düşük 2, en yüksek 16 derece,

Trabzon: Az bulutlu, en düşük 11, en yüksek 17 derece,

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek hava sıcaklığı 24 derece

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















