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Seçim heyecanına dayanamadı! Oy kabininde ölüm

Seçim heyecanına dayanamadı! Oy kabininde ölüm
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Giresun'un Espiye ilçesinde oy kabininde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti.

İbrahim Y., Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına geldi. 1019 numaralı sandığın kurulduğu odada, oy pusulasını alıp, kabine giren Y., aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Y., yaşamını yitirdi. 

DHA

Etiketler seçim giresun kalp krizi oy kabini
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