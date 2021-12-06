Sedat Peker hakkında bomba iddia: Gözaltına alındı, iade edilecek!

Katar merkezli yayın organı El Cezire, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığını öne sürmüştü. Ancak o iddiayı doğrulatamadığı için makaleden kaldırdı.

Türkiye'de hakkında "Suç Örgütü Lideri" olmak suçundan yakalama kararı verilen Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu belirtiliyordu. Geçtiğimiz aylarda Youtube hesabından çektiği videolara ara veren, ardından sosyal medya hesabından çeşitli iddialar ortaya atılan Peker, bir süreden bu yana sosyal medyayı da aktif olarak kullanmıyordu. Katar merkezli El Cezire, Peker'in bugün gözaltına alındığını iddia etti.

EVDE TUTULUYOR İDDİASI

Sedat Peker, 3 hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir jet ski üzerinde görüntülenmiş ve jet skiyi kullanırken kendisini çeken kameraya, "Azem kardeş bazen film bitti dendiği yerden yeniden başlar. Bir gün Montenegro olur, başka gün başka bir yer olur. Unutma geceleri yavru kurtlar değil avcı kurtlar gezermiş Azem kardeş" ifadelerini kullanmıştı. Bu videonun üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından bir daha kendisinden haber alınamayan Peker'in özel olarak ayrılan bir alanda ev hapsinde tutulduğu ve internet erişiminin olmadığı iddia edilmişti. Peker'le ilgili bugün bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

EL CEZİRE İDDİAYI MAKALEDEN KALDIRDI

El Cezire'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yaptığı ziyaretin değerlendirildiği analizden, organize suç örgütü lideri Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ilişkin iddiayı kaldırdı.

El Cezire, düzeltmeyi şöyle duyurdu:

"Bu makalenin bir önceki versiyonu Türk mafya lideri Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığına ilişkin iddiaya yer veriyordu. El Cezire, bu iddiaları doğrulayamadığı için makaleden çıkarmıştır"