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Sedat Peker ''yasağı'' deldi; tweet yağmuru geldi

Sedat Peker ''yasağı'' deldi; tweet yağmuru geldi

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından açıklama yapmasının engellendiği iddia edilen Sedat Peker sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Sedat Peker, sosyal medya hesabından dikkat çeken yeni paylaşımlarda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından açıklama yapmasının engellendiği iddia edilen Peker, Cevheri Güven'in kendisi hakkında yayınladığı videoya tepki gösterdi.

Etiketler sedat peker tepki tweet twitter
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