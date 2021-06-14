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''Sedat Peker'in ifşa ettikleri buzdağının görünen yüzü''

''Sedat Peker'in ifşa ettikleri buzdağının görünen yüzü''

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarıyla ilgili olarak "İfşa edilenler buzdağının görünen yüzü" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarına ilişkin, “İfşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü. Bir gün tüm gerçekler ortaya çıktığında Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak” yorumunu yaptı.

Politikyol’dan Murat Aksoy’a konuşan Demirtaş, şunları söyledi:

“Bence, Sedat Peker konuşmaya başlamadan önce de Türkiye’de siyaseti belirleyen özne mafyaydı. Anayasa’yı, yasaları, AİHM ve AYM kararlarını tanımadığını ve uygulamayacağını açık açık söyleyen, ilan eden bir zihniyetin mafyadan ne farkı var ki? Bu durumda, Sedat Peker ile hükümet arasındaki tek fark, Peker’in mafya olduğunu dürüstçe kabul etmesidir. Bu açıdan bakıldığında, Peker’in ifşaatları malumun ilamıdır. Benim açımdan şoke edici değil. Kaldı ki, ifşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü. Bir gün tüm gerçekler ortaya çıktığında Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak ve maalesef bu hükümete destek vermiş olanlar büyük mahcubiyet duyacaklar. Yaşayıp hep birlikte göreceğiz.”

 

Politikyol

Etiketler selahattin demirtaş sedat peker ifşa edilenler
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