Sedat Peker'in Mehmet Barlas hakkındaki şok iddiası, Barlas'a soruldu

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Sedat Peker'in, AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Mehmet Barlas'la ilgili "iş takibi sonucu aldığın cukkaları da anlatacağım" iddiası Barlas'a soruldu.

Geçtiğimiz günlerde organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Peker, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajlarla Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'a tepki göstermişti.

Mehmet Barlas, kaleme aldığı yazılarla tepki çekmişti. Dünkü yazısında, "Bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" ifadelerini kullanan Barlas, bugünkü yazısında ise, “Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak acaba 150'den fazla mıdırlar?" dedi.

Barlas'ın bu yöndeki ifadelerini eleştiren Peker, "Pokemon Mehmet Barlas senin dilin de çok uzadı. Boğazdaki Les Ottomans otelde gözlerden uzak bir şekilde iş takibi sonucu aldığın cukkaları da anlatacağım. Sizi mahvedeceğim, sizi kibrit kutusundan çıkarıp iğnenin deliğinden geçireceğim, göreceksiniz… SÖZ NAMUS…" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, konu ile alakalı resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunarak, Barlas'a seslendi.

Enginyurt, yaptığı paylaşımda, "@sedat_peker, "Pokemon Mehmet Barlas senin dilin de çok uzadı. Boğazdaki Les Ottomans otelde gözlerden uzak bir şekilde iş takibi sonucu aldığın cukkaları da anlatacağım. Sizi mahvedeceğim göreceksiniz. SÖZ NAMUS" demiş.

Mehmet efendi!

Muhalefete pislik atıyordun, cevap ver Sedat Peker'e." şeklinde ifadeler kullandı.

İşte o paylaşım: