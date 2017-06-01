Şehide yürek yakan veda ! Gözyaşlarına boğuldular

Şenoba Tugay Komutanlığından kalktıktan sonra gerilim hatlarına takılarak düşen AS 532 Cougar tipi helikopterde şehit olan Yarbay Songül Yakut, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Jandarma tarihinde bir ilçeye komutan olarak atanan ilk kadın subay olma özelliğine sahip olan şehit Yakut son yolculuğuna uğurlanırken kadın devreleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Çocukluk hayali olan askerlik mesleğini gururla yerine getiren Yakut'un cenazesi, Şehir Mezarlığı morgundan tören mangası tarafından alındı.

Yakut'un Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra Şehir Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Törene, annesi Sebahat, kardeşleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.

Yakut'un öz geçmişinin okunduğu tören sırasında, Bakan Kaya ile AK Partili Çalık, şehidin annesi Sebahat Yakut ile yakından ilgilendi. Kaya'nın yakasında kızının fotoğrafını gören şehit annesi, fotoğrafı öpüp bakana sarıldı. Bu sırada çevrede bulunan şehidin kadın devreleri de gözyaşlarına hakim olamadı.

"Kızım sen bana kıyamazdın, beni neden bıraktın?", "Ben sensiz ne yapacağım, kızım gitme" diye ağıt yakarak sinir krizi geçiren şehidin annesi Yakut'a çevredeki sağlık personeli müdahale etti.

Jandarma tarihine geçti

Kara Harp Okulunu kazanan ve kendi isteğiyle jandarmayı seçerek 1997 yılında buradan mezun olan Yakut, 28 yaşında üsteğmen rütbesiyle Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına atandı. Yakut'un 54 bin nüfuslu ilçeye Jandarma Komutanı olarak atanmasıyla jandarma tarihinde de bir ilk gerçekleşmiş oldu. Bir ilçede jandarma komutanlığı yapan ilk kadın olan Yakut, 2 yıllık görev süresinin ardından merkeze atandı.

Binbaşı rütbesinde görev yaparken Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kumpasıyla çok sevdiği mesleğinden uzaklaşmak zorunda kalan Yakut, girdiği hukuk mücadelesini kazanarak beraat etti. Ardından da terfi ettirilerek yarbay rütbesiyle Şırnak'a tayin edildi.

Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut, son olarak Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında Harekat Merkez Amiri olarak görev yapıyordu.