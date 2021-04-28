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Şehidimiz var! Irak'ın kuzeyinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde terör örgütünün güdümlü tanksavar silahıyla saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu, iki askerin ise yaralandığını duyurdu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır."

 

Etiketler milli savunma bakanlığı şehit kuzey ırak
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