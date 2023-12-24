Şehidin videosu yürekleri dağladı: Şehit olursam bu videom sizde kalsın
Elazığlı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın “şehit olursam” diyerek komutanına gönderdiği video yrekleri dağladı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 24 saat içinde şehit olan 12 kahraman askerimiz yürekleri dağladı.
Dün, Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü.
“ŞEHİT OLURSAM BU VİDEOM SİZDE KALSIN”
Şehit Kemal Aslan’ın hain saldırıda hayatını kaybetmeden önce çektiği video ortaya çıktı. Görüntüde, şehit Aslan’ın “Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar” ifadeleri yer aldı.
Şehidin son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.
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