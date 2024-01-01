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Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı
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Trabzon'da, yaklaşık 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül, doğum gününde anıldı.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.

Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı. Sosyal medyada kullanıcıları, paylaşımlarda bulunarak, Eren Bülbül'ün yaş gününü kutladı.

1 Ocak 2002 doğumlu Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşım ve yorumlarda bulundu.

Etiketler eren bülbül doğu günü
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