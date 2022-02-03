Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 43 hain etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler, 30 hedefe yapılan 100 civarında cezalandırma atışı sonucunda etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak'taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kamplarına yönelik gerçekleştirilen "Kış Kartalı Harekatı", terör örgütü PKK/YPG'de çözülmeyi hızlandırdı.

Çöküşün önüne geçmek için masum insanlara yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG bunun bir örneği El Bab'ta gerçekleştirdi. 9 masum kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bombalı saldırı sonrasında teröristler, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerine de taciz ateşi açtı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap soruldu! El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi.

Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"