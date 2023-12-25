Şehitlerin intikamı alınıyor! TSK, teröristlere bomba yağdırdı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlen hava harekatında 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor."

23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/djDaFApgMh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2023

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki günde 12 askerimiz şehit olmuştu. Hain saldırıların ardından başlatılan operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.