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Şehitlerin intikamı alınıyor! TSK, teröristlere bomba yağdırdı

Şehitlerin intikamı alınıyor! TSK, teröristlere bomba yağdırdı
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlen hava harekatında 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor."

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki günde 12 askerimiz şehit olmuştu. Hain saldırıların ardından başlatılan operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. 

Etiketler milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri hava harekatı
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