Sekiz yaşındaki kuzenine cinsel istismara 8 yıl 4 ay hapis

7 Ocak’ta annesi işe giden A.B., evde kuzeni Ş. B. ile yalnız kaldı. Bu sırada Ş.B., kuzeninin kıyafetlerini çıkararak cinsel istismarda bulundu.

Küçük kızın yaşadığı olayı annesine anlatmasının ardından, anne K.B. durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan Ş.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İfadesinde üzerine atılan suçu kabul etmeyen Ş.B. hakkında, A.B.’nin sekiz yaşında olması göz önünde bulundurularak, anlattığı olayın hayal ürünü olmasının hayatın olağan akışına uymadığı ve soruşturmanın farklı evrelerinde verdiği bilgilerin tutarlı olması nedeniyle dava açıldı.

Davanın karar duruşması bugün Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ş.B., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, A.B.’nin ailesi katılmadı.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, alınan ifadeler ve mağdur beyanları dikkate alındığında cinsel istismar suçunu işlediğine kanaat getirilen Ş.B.’ye hapis cezası verdi.