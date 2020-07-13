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  3. 13 Temmuz 2020 22:33

Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu! İşte o görüntüler

Rize'de aniden başlayan sağanak yağış hayatı felç ederken, bir vatandaşın sel sularından kurtulma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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Rize'de saniyelerle sel sularına kapılmaktan kurtulan bir köylü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu. Çayeli Maden köyünde bir vatandaş, sel sularına kapılmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Görüntülerde yoğun yağış altında sel sularını izleyen bir köylü, eşinin uyarısıyla son anda evine çıkıyor. Tam bu sırada çoğalan sel suları, önüne kattığı her şeyi sürükleyerek akmaya başlıyor.

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