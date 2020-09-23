Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman hakkındaki sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Halk TV'ye konuşan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, "Demirtaş hukuk dışı bütün sürecin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın üzerinden yürüdüğünü söylemişti. Bundan rahatsız olmuşlar herhalde. Demirtaş'ın yaptığı, ettiği, konuşmasına savunma açılıyor. Şimdi de savunmasına da dava açılıyor. Şimdi bu davada yaptığı savunmaya da dava açılacak. 2016'da da Demirtaş'ın yaptığı açıklamaya da dava açılmıştı. Bize kanıksatmaya çalışıyorlar. Yüksel Kocaman dün Saray'da boy gösteriyor bugün iddianameyi açıyor" dedi.