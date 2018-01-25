Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: ''Kabul edilemez''
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: ''Kabul edilemez''
TSK'dan flaş operasyon açıklaması: İmha edildi !
TSK'dan flaş operasyon açıklaması: İmha edildi !
Sembolik ''kıyamet saati'' ileri alındı !
Sembolik ''kıyamet saati'' ileri alındı !
Yoğunluk nedeniyle metrobüs yolunu kapattılar
Yoğunluk nedeniyle metrobüs yolunu kapattılar
Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte kazandıran numaralar
Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte kazandıran numaralar
İtirafçı Burak Akın'den sonra seri çözülme !
İtirafçı Burak Akın'den sonra seri çözülme !
Ankara'da ''Mor Beyin'' mağduru 300 kişi hakkında flaş karar
Ankara'da ''Mor Beyin'' mağduru 300 kişi hakkında flaş karar
Bingöl'den 200 komando Afrin'e uğurlandı
Bingöl'den 200 komando Afrin'e uğurlandı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Ocak 2018 22:35

Sembolik ''kıyamet saati'' ileri alındı !

Dünyanın sonunu güncel gelişmelere bakarak tahmin etmek amacıyla geliştirilen sembolin "kıyamet saati" ileri alındı.

Sembolik ''kıyamet saati'' ileri alındı !
A+ A-

Dünyanın sonunu güncel gelişmelere bakarak tahmin etmek amacıyla geliştirilen sembolik ‘kıyamet saati’, nükleer savaş tehlikesindeki artış göz önüne alınarak 30 saniye ileri alındı.

'Kıyamet Saati', Atom Uzmanları Bülteni’ne (The Bulletin of the Atomic Scientists) bağlı bilim insanları tarafından güncelleniyor.

Yapılan yıllık güncellemeye göre; dünya ‘gece yarısına’ hiç olmadığı yakın. Hatta öyle ki, bu sembolik saate göre Dünya, nükleer bir felakete sadece ‘iki dakika’ uzaklıkta.

Kurul kararını açıklarken, Kore Yarımadası'nda yükselen tansiyondan, büyük güçler tarafından yapılan nükleer harcamaların artışından, dünya genelinde silah kontrol müzakerelerinin olmayışından ve iklim değişikliğiyle mücadele için siyasi iradenin tökezlemesinden duyulan rahatsızlığı gerekçe gösterdi.

sembolik , saniye , kıyamet saati
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM