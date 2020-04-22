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  3. 22 Nisan 2020 20:26

Şemsiyeleri hazırlayın ! Ülke genelinde yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; ülke genelinde bazı illerimizde yağmur, bazı illerimizde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Şemsiyeleri hazırlayın ! Ülke genelinde yağış uyarısı yapıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Ankara, Kırıkkale, Tokat ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİ VE BAZI İLLERİMİZDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi ön görülüyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

AA

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yağış , kar , meteoroloji
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