Sevindiren haber ! Trafik kazalarında...

1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya giren "Ortalama hız sistemi" uygulaması ile; 1-19 Temmuz arasındaki ölümlü trafik kaza sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 53.3 azalırken, toplam trafik kazası sayısında ise yüzde 29.7 oranında düşüş yaşandı



Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizde son 5 yılda meydana gelen yaralamalı ve ölümlü 18.479 trafik kazalarında; 1.082 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 36.507 vatandaşımız yaralanmıştır. Sadece 2016 yılında ise 246 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Meydana gelen trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek adına otoyollardaortalama hız koridoru şeklinde Elektronik Denetim Sistemleri kurulmuş, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiştir.

Bu sistemle; sürücülerin hız limitleri üzerinde araç kullanmalarını engellemek, aşırı hız nedeniyle ölümle sonuçlanan kazaların sayısını azaltmak, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek ve aşırı hıza bağlı yüksek yakıt sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü hafifletmek amaçlanmıştır.

Uygulamanın başladığı 2017 yılı ile 2016 yılının 01-19 Temmuz tarihleri arasındaki gerçekleşen trafik kazaları karşılaştırıldığında;

Ölümlü trafik kaza sayısında %53,3, ölü sayısında %63,6,

Yaralanmalı trafik kaza sayısında %28,3, yaralı sayısında %46,2,

Meydana gelen toplam trafik kaza sayısında ise%29,7 oranında azalma olduğu tespit edilmiştir.

Sisteme uyum sağlayarak trafik güvenliği konusunda duyarlılığını gösteren vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. "