SGK Uzmanı Karakaş açıkladı: Emekli olmak için 2025 mi, 2026 mı avantajlı?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli olmayı planlayan vatandaşların merak ettiği ''2025 mi, 2026 mı daha avantajlı?'' sorusuna yanıt verdi.

Emeklilik hazırlığı yapan milyonlarca çalışan için en önemli soru, başvurunun hangi tarihte yapılacağı. Geçtiğimiz yıl emekli maaşları arasında başvuru tarihine bağlı olarak yüzde 30’a varan kalıcı farklar ortaya çıkmıştı. Bu nedenle gözler bu yıl için de olası senaryolara çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kritik değerlendirmelerde bulunarak geçen yılki gibi yüzde 30’a varan farkların bu sene söz konusu olmayacağını açıkladı.

BU YIL DA BÜYÜK FARK OLACAK MI?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında tarih seçiminin emeklilik maaşını belirleyen en kritik unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Karakaş, "Geçtiğimiz yıl emekli olanlarla yılbaşından sonra emekli olanlar arasında yüzde 30’lara varan farklar oluşmuştu. Ancak bu yıl için aynı durum geçerli değil. Kimse böyle yüksek bir fark beklemesin" dedi.

KİMLER ETKİLENMİYOR?

Karakaş, Emekli Sandığı’na tabi memurların bu farklardan etkilenmeyeceğini, sadece ilk kez 5510 sayılı Kanuna tabi olarak göreve başlayanların hesaplamada değişiklik yaşayabileceğini belirtti. Özel sektör ve kamu çalışanlarının emeklilik maaşlarının ise geçmişteki hizmet sürelerine göre farklı sistemler üzerinden hesaplandığını hatırlattı.

Karakaş, emeklilik zamanlamasının kritik bir tercih olduğuna dikkat çekerek, "Bu karar ömür boyu sizin ve ailenizin hayatını etkileyebilir. Acele etmeyin, dereyi görmeden paçaları sıvamayın" diye uyardı. Emeklilik maaşlarında en belirleyici faktörün çalışırken ödenen prim miktarı (SPEK) olduğuna işaret eden Karakaş, bu yılki değerlendirme için ise, "Geçen yıl yaşanan gibi yüzde 30’lara varan farklar olmayacak. Enflasyon hedefi tutsa da tutmasa da çift haneli farklar beklenmemeli. Emeklilik planlayanlar bu sene daha rahat karar verebilir." dedi.

Türkiye Gazetesi