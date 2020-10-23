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  3. 23 Ekim 2020 08:26

SGK’dan milyonlarca liralık satış!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı ile Urfa, Bursa, Denizli, Erzurum, İzmir, İstanbul, Konya, Samsun, Sinop, Tokat ve Zonguldak’ta bulunan çok sayıda taşınmazını satışa çıkardığını duyurdu.

SGK’dan milyonlarca liralık satış!
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3 Kasım ile 6 Kasım tarihleri arasında ihale ile satışı yapılacak taşınmazlar arasında arsa, tarla ve çalılık, iki katlı hastane ve iki bağ evi de bulunuyor.

272 MİLYON 85 BİN TL DEĞERİ VAR

BirGün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, arazilerin ihale ile satışı için toplamda 272 milyon 85 bin TL değer belirledi. Konya Karatay’da bulunan bahçeli iki katlı hastane için 4 milyon 220 bin TL değer biçildi. Hastane binasının satışı 5 Kasım’da gerçekleşecek.

Adana’daki taş ve tuğladan yapılan evin de bulunduğu bağlar için de 11 milyon 559 bin TL değer biçildi. Bağların satış ihalesi 3 Kasım’da yapılacak.

 

Birgün

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