Sibirya soğukları kapıda! Kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları yarından itibaren azalacak. Yurt genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacak. Sibirya soğuklarının etkisiyle salı ve çarşamba günleri yurt genelinde kar yağışı görülecek. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların yeniden artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM: SİBİRYA SOĞUKLARI ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da Salı (yarın) sabah saatlerinden (08:00) itibaren kuzeyden gelen rüzgar kuvvetlenerek, saate 40-65 km hızında esecek. Beraberinde sıcaklıkların da tekrardan kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde: Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.

Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisi paylaştı.

Soğuk hava nedeniyle yaşanacak buzlanma gibi olaylara karşı İBB, 60 farklı noktaya kurulan Buzlanma Erken Uyarı Sistemi(BEUS) mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahaleyi yapacak.

METEOROLOJİ UZMANI ORHAN ŞEN: YARIN KAR BEKLENİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından "İstanbul dahil Marmara'nın doğusunda yarın öğleden sonra karla karışık yağmur, akşam kar olabilir. Kar, İstanbul'da 24 saat kalacak, yoğun bir yağış olmayacak ve çarşamba akşamı kesilecek. Sıcaklık bugün 10 derece, yarın akşam 2 derece" mesajını paylaştı.

Bugün yurtta hava durumu şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Hatay kıyıları, Eskişehir, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuzeyli, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















