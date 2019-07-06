Sıcaklara mola! Sağanak yağışlar geliyor !

Meteoroloji'den yayımlanan son hava durumu raporunda sıcaklıklarda yaşanacak olan artışa dikkat çekildi. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hafta sonunda hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar çıkıyor.

Hafta sonunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık değeri 40 derece ile Şanlıurfa'da ölçülecek. Cumartesi günü Karabük ve Kastamonu'nun yanı sıra Doğu Karadeniz ve Erzurum Kars çevrelerinde yerel sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da ise hava sıcaklığı Cumartesi günü 31 derece olacak. Pazar günü ise hava sıcaklıklarında önemli bir sıcaklık değişimi olması beklenmezken zaman zaman güneşli ve sıcak hava bunaltıcı hal alacak.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Karabük, Kastamonu, Tokat, Artvin ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bugün (6 Temmuz Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bugün (Cumartesi) Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bugün (Cumartesi) Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















