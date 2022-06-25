Sigara ve alkole Temmuz zammı: Yüzde 15-20 zam geliyor!

AK Parti iktidarının "öne çektiği" sigara ve alkollü içeceklerdeki ÖTV oranı artışıyla birlikte sigara ve alkol fiyatlarına gelecek zam oranı da belli oldu. Hem sigarada hem de alkollü içeceklerde Temmuz ayı itibariyle %15-20 oranında zam bekleniyor.

AK Parti iktidarı normalde yıl başında ve yıl ortasında yapılan vergi ve fiyat artışlarını erkene çekmiş alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranını arttırmıştı.

27 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararına göre Aralık ayı sonuna kadar sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları zamlanarak sigarada 0.71 TL'den 0.78 TL'ye çıkarılmıştı.

Zamlanan asgari maktu tutarları ile birlikte bir paket sigaradan alınan ÖTV tutarı 1.69 lira artırılmış oldu. Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi de (ÖTV) yüzde 25 oranında arttıralarak biradaki maktu ÖTV tutarı 4,40 liraya, rakıdaki ÖTV 602,48 liraya çıkartıldı. Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 175,56 liraya, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda ise 602,48 liraya yükseltildi.

ERKENE ÇEKİLDİ

Sigara ve alkollü içkilerdeki maktu vergiler 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyordu. İktidar enflasyondaki yükselişi dikkate alarak haziran ayı sonunda yapması gereken artışı bir ay öne çekerek ÖTV artış oranını düşürmüş oldu.

ERDOĞAN DA ZAMLARI SAVUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının başından bu yana tütün ve alkol ürünlerine yağmur gibi yağan zamlar için "Devamlı artırıyoruz. Bundan çok rahatsızlar. Hem suluda artırıyoruz, hem sigarada artırıyoruz. Aç sefil geziyor, rakıyı birayı almaktan geri durmuyor" demişti.

BEKLENEN ZAM GELİYOR!

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, temmuzun ilk haftası sigara ve alkole zam gelebileceğine işaret ederek, “Sigara ve alkolde yüzde 15 ile yüzde 20 aralığında bir artış söz konusu olabilir” dedi.

Özgür Aybaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Temmuzun ilk haftası sigara ve alkole zam gelebileceği yönünde fısıltılar var. Ancak, henüz net değil. Hafta sonu netleşir. Biliyorsunuz motorin fiyatları çok yükseldi. Dolar kuru da yerinde durmuyor. Kur artışı devam ediyor. Bu çerçevede temmuz ayının ilk haftası zam gelebileceği yönünde bir beklentimiz var. Sigara ve alkolde yüzde 15 ile 20 aralığında bir artış söz konusu olabilir"