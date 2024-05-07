Sigaraya bir zam daha geldi

Sigara fiyatlarına dün zam gelmişti. Dün yapılan zammın ardından bir sigara grubuna daha zam geldi.

Son zamanlarda sigara fiyatlarına gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

3 TL ZAM YAPILDI

Yapılan 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu. Zamlı fiyatların yarından itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

DÜN DE ZAM GELMİŞTİ

Dün de bir başka sigara grubuna zam yapılmıştı. Yapılan zamla birlikte en pahalı sigara 70 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL olmuştu.