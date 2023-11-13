Sigaraya yine, yeniden zam

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından başlayan zam sağanağı aralıksız devam ediyor. Sigara fiyatlarına yine yeniden bir zam daha geldi.

Geçen ayın başında çeşitli sigara markalarına gelen zamlar sonrasında Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 lira zam geldiğini duyurdu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da bir sigara grubuna daha zam yapıldığını açıkladı. Zamlı sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 58 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.