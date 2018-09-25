Siirt'te PKK'ya mehmetçik tokadı !

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "24 Eylül 2018 günü Siirt İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Baykan ilçesi Çukurca köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK mensubu toplam 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte; 2 adet seyyar dipçikli Kaleşnikof tüfek, 10 adet Kaleşnikof şarjörü, 295 adet Kaleşnikof fişeği, 3 ader şarjör kütüğü, 4 adet el bombası, 2 adet sırt çantası, 3 adet kırık şemsiye, 1 adet radyo 3 adet not defteri, 1 adet flaş bellek, 1 adet uyku tulumu, 1 adet panço, 1 adet terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan rozeti, terör örgütü mensuplarına ait kıyafetler, sağlık malzemeleri, çok sayıda yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir" denildi.

İŞTE OPERASYONDAN FOTOĞRAFLAR;





















