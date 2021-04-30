Siirt'te polis memuru koronavirüs nedenyile hayatını kaybetti
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt'te bir polis memuru yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis memuru Mehmet Avağ Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Açıklamada, "Meslektaşımıza Allahtan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
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